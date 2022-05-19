شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يكرم فرق السلة والطائرة واليد «رجال» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة النادي الأهلي تكريم فرق النشاط الرياضي التي حصدت العديد من البطولات هذا الموسم، وإقامة احتفالية للاحتفاء باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ويأتي في مقدمة الفرق التي سيتم تكريمها بالنادي الأهلي، الفريق الأول لكرة السلة «رجال» الذي شارك في خمس بطولات وفاز بها جميعًا، مسجلاً رقمًا قياسيًّا يحسب للجهاز الفني واللاعبين، والفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» الفائز ببطولة إفريقيا الأخيرة والتي جرت فعالياتها في تونس على مدار الأسبوعين الماضيين، والفريق الأول لكرة اليد «رجال» الذي فاز ببطولة السوبر الإفريقي، وتأهل للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية.