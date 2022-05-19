شكرا لقرائتكم خبر عن تصريحات الفرحة من لاعبى الزمالك ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث عدد من لاعبى الزمالك لكرة اليد عن أهمية الفوز ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية للمرة السادسة في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 29-28 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس في النيجر.

وأبدى محمد علاء "لوكا" لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك سعادته بتتويج الأبيض بلقب كأس الكؤوس الإفريقية، قائلا: "سعيد جدا بالتتويج بالبطولة الإفريقية لأنها بطولة غالية جدا على الفريق وعلي أنا بصفة شخصية لأني تعرضت للإصابة في أحدى المباريات ولم استطيع المشاركة في لقاء اليوم".

وأضاف: "فريق اليد عبارة عن أسرة واحدة وكل اللاعبين على مستوى عالي والجميع على قلب رجل واحد، وأشكر مجلس إدارة النادي وخاصة مرتضى منصور لأنه دائم الدعم لنا وأهدي له لقب هذه البطولة".

من ناحيته عبر محمود خليل فلفل حارس مرمى الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته بالتتويج باللقب، قائلا: "أنا في قمة سعادتي بهذه البطولة لإهدائها الى مجلس الادارة وللجماهير الوفية".

أضاف محمود خليل فلفل: "البطولة جاءت لمصالحة الجماهير وهي نهاية ولا أجمل لموسم طويل ومرهق، وبشكر بصفة خاصة أحمد مرتضى المشرف علي ألعاب الصالات لوقوفه الدائم ومساندته لنا وتذليل كل الصعاب ونعد مجلس الادارة والجماهير بأن القادم أفضل".

كما أعرب أكرم يسري لاعب الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك عن سعادته بتتويج كوماندوز اليد بلقب كأس الكؤوس الإفريقية، قائلا: "أهنئ مجلس الإدارة وكل جماهير الزمالك علي بطولة كأس الكؤوس، في بطولة غالية جدا لنا لأنها جاءت بعد خسارة لقب السوبر الإفريقي وكنا نتمني أن نتوج به".

وأضاف:" الفريق تعاهد على الفوز بلقب كأس الكؤوس لمصالحة الجماهير ومجلس الإدارة، سعيد بهذه النهاية السعيدة والفوز بهذه الكأس الغالية بعد موسم شاق وطويل ونشكر كل من ساندنا طوال هذا الموسم المرهق".