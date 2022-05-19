الأهلي يُكرم فرق السلة والطائرة واليد (رجال) بعد إنجازات الموسم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلن النادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، عن تكريم فرق النشاط الرياضي التي حصدت العديد من البطولات هذا الموسم، وإقامة احتفالية للاحتفاء باللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

ويأتي في المقدمة فريق الأهلي لكرة السلة «رجال» الذي شارك في خمس بطولات وفاز بها جميعًا وكان آخرها تتويجه بلقب دوري السوبر، ليسجل رقمًا قياسيًا يحسب للجهاز الفني واللاعبين.

كما سيتم تكريم الفريق الأول للكرة الطائرة «رجال» الفائز ببطولة إفريقيا الأخيرة والتي جرت فعالياتها في تونس على مدار الأسبوعين الماضيين.

بالإضافة إلى فريق اليد «رجال» الذي فاز ببطولة السوبر الإفريقي، وتأهل للمشاركة في بطولة العالم للأندية المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية.

جدير بالذكر أن فريق اليد بالنادي الأهلي خسر لقب كأس الكؤوس الإفريقية، اليوم الخميس، بعد السقوط أمام غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة 29-28.