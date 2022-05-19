كرة يد.. الزمالك بطلاً لكأس الكؤوس الأفريقية على حساب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد علام:

توج الزمالك ببطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، بعد التغلب على الأهلي بعد مباراة مثيرة في أحداثها، حسمت في اللحظات الأخيرة من المباراة.

وتغلب الزمالك على الأهلي بعدما نجح رفاق يحيي الدرع في حسم المباراة في الثواني الأخيرة من أحداثها بنتيجة 29-28.

وبذلك يثأر الزمالك من هزيمته بعد خسارته أمام الأهلي في السوبر الإفريقي بنتيجة 31-32، ويتأهل أبناء القلعة البيضاء إلى المشاركة في النسخة القادمة من السوبر الإفريقي بصفته بطلا لكأس الكؤوس الأفريقية.

ورفع الزمالك رصيده من البطولات إلى 6 ألقاب في كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد، بينما توقف رصيد ألقاب الاهلي عند اللقب الرابع.

ويدين الزمالك بالفضل في فوزه بالبطولة، إلى حارسه محمود خليل وشهرته "فلفل" الذي نجح في التصدي للعديد من الهجمات من قبل لاعبي الاهلي، مما منح فريقه فرصة العودة إلى المباراة ومن ثم حصد اللقب بعد ذلك.

أحداث الشوط الأول

تقدم الزمالك في بداية الشوط الأول ووسع الفارق إلى 4 أهداف عند النتيجة 5-1، مما استدعى مدرب الأهلي طلب وقت مستقطع، لكن واصل الزمالك تقدمه حتى وصلت النتيجة إلى 9-4، مما استدعى جوردو مدرب الأهلي لطلب وقت مستقطع ثاني.

ونجح الاهلي بعد ذلك في تقليص الفارق إلى هدف واحد عند النتيجة 10-9 قبل نهاية الشوط الأول بـ11 دقيقة.

وأدرك الاهلي التعادل مع الزمالك عند النتيجة 12-12 قبل نهاية الشوط الأول بـ7 دقائق.

وتقدم الاهلي في المباراة قبل نهاية الشوط الأول بـ6دقائق عند النتيجة 13-12، لكن الزمالك رد سريعا وتعادل قبل نهاية الشوط بـ5 دقائق وأصبحت النتيجة 13-13.

وسيطر التعادل على المتبقي من أحداث المباراة لينتهي بنتيجة 15-15.

أحداث الشوط الثاني

استمر التعادل بين الأهلي والزمالك في بداية الشوط الثاني حيث أصبحت النتيجة 18-18 بعد أول 7 دقائق من بداية الشوط.

وخلال الـ7 دقائق الأولى من الشوط الثاني قدم فلفل حارس الزمالك أداء متميز حيث نجح في التصدي لأكثر من تصويبة من لاعبي الاهلي.

وعاد الزمالك للتقدم في الشوط الثاني من المباراة بعد مرور 9 دقائق من الشوط الثاني عند النتيجة 19-18.

وشهدت أول 13 دقائق من الشوط الثاني تألق ملحوظ من حارسي مرمى الفريقين عبد الرحمن حميد مع الاهلي، وفلفل مع الزمالك، مما أدى الى توقف النتيجة عند التعادل بين الفريقين 20-20.

وتفوق الأهلي بفارق هدفين، لكن الزمالك استغل حالة النقص العددي في صفوف الفريق الأحمر وأدرك التعادل عند النتيجة 24-24، قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق.

ونجح الزمالك في التقدم بفارق هدف عند النتيجة 29-28، ولم تنجح محاولات الأهلي في إدراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأبيض بهذه النتيجة.