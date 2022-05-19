المفرج يخضع لجراحة في قطر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي الهلال أمس، خضوع لاعبه الشاب متعب المفرج، لجراحة الرباط الصليبي، في 30 مايو الحالي بقطر.

وأوضح حساب الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المفرج سيغادر إلى الدوحة في 26 مايو الحالي.

وتابع «المفرج سيخضع لفحص في سبيتار عند وصوله قطر، تحت إشراف الطبيب بيتر دوخ».

وأشار إلى أن المفرج سيبدأ بعد العملية الجراحية برنامجه العلاجي والتأهيلي، من أجل العودة للملاعب من جديد.

وكان المفرج قد تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال أمام ضمك في الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.