شكرا لقرائتكم خبر المفرج يخضع لجراحة في قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح حساب الهلال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن المفرج سيغادر إلى الدوحة في 26 مايو الحالي.وتابع «المفرج سيخضع لفحص في سبيتار عند وصوله قطر، تحت إشراف الطبيب بيتر دوخ».
وأشار إلى أن المفرج سيبدأ بعد العملية الجراحية برنامجه العلاجي والتأهيلي، من أجل العودة للملاعب من جديد.
وكان المفرج قد تعرض للإصابة خلال مباراة الهلال أمام ضمك في الجولة الـ26 من الدوري السعودي للمحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر المفرج يخضع لجراحة في قطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.