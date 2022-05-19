شكرا لقرائتكم خبر فيفا يختار 36 حكما لإدارة مباريات مونديال قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) أمس عن أسماء حكام المباريات المختارين للمشاركة في مونديال قطر 2022.

وأوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه الرسمي «تم اختيار 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة وبالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم في بطولات فيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية».

وأشار بييرلويجي كولينا رئيس لجنة حكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «كما اعتدنا دائما، فإن الجودة هي أولى المعايير التي نأخذها بعين الاعتبار، فقد اخترنا حكاما من أعلى المستويات في التحكيم الدولي، وما نجح كأس العالم 2018 إلا بسبب المستوى العالي للتحكيم، لهذا سنبذل قصارى جهودنا لنتمكن من تقديم مستوى مماثلا أو أفضل في مونديال قطر بعد بضعة أشهر».

وقال ماسيمو بوساكا مدير التحكيم في فيفا «إن حكام المباريات سيحصلون على دعم الاتحاد الدولي لكرة القدم اللازم لأن استعدادهم أمر بالغ الأهمية».