شكرا لقرائتكم خبر قطبا عسير يتنافسان.. ضمك أنجز مهمة البقاء وأبها انتظار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تعثرات البدايةوعكس ما حدث الموسم الماضي؛ حيث إن بداية أبها كانت أفضل وشهد ضمك تعثرات البداية ولكن في الدور الثاني تراجع أبها وتحسنت نتائج ضمك ليصارعا سويا الهبوط برصيد نقطي بلغ 36 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن القادسية الذي فقد البقاء عند الدقيقة 85 التي شهدت هدف التعديل عن طريق صالح العمري.
وقبل ثلاثة مواسم وتحديدا في الموسم الأول لهما بعد الصعود تنافس الفريقين من أجل البقاء ونجحا بعد أن حصد ضمك وأبها على التاسع والعاشر على التوالي قبل الاتحاد صاحب المرتبة الـ11، وقد شهد الموسم الأول تذبذبا في المستوى والنتائج للفريقين بين فترة وأخرى في مسيرة الدوري.
زمام الانتصارات
ولم تقتصر المنافسة بينهما على دوري المحترفين فموسم الصعود كان مثيرا بالتنافس بينهما للجولات الأخيرة من أجل التأهل والصدارة التي كسبها أخيرا أبها وحل ضمك وصيفا.
وقد شهدت المواسم الثلاثة 6 مواجهات بين الفريقين نجح أبها في فوز وحيد بمواجهتهما الأولى 3/2، بينما تعادلا في لقاء الدور الثاني بهدفين لمثلهما، ليمسك ضمك بزمام الانتصارات في المواجهات الأربع الأخيرة؛ حيث فاز في الموسم الماضي بـ2/1 و4/3 بينما في هذا الموسم فاز مرتين بثلاثية لهدف، وثلاثية لهدفين على التوالي ليؤكد تفوقه ونجاحه في تأكيد البقاء لموسم آخر مستفيدا من خبرة المشاركات في المواسم الثلاثة بينما أبها تنتظر جماهيره بفارغ الصبر لقاءات الجولات الأربع القادمة والتي سيتحدد فيها مصير الفريق الأبهاوي.
تنافس قطبي عسير:
- اجتمعا في دوري المحترفين سويا من موسم 2019 قبل ثلاثة مواسم
- أبها شارك في دوري المحترفين بمختلف مسمياته 5 مرات بينما ضمك 4 مرات
- في دوري الأولى بموسم الصعود كان أبها الأفضل؛ حيث فاز في لقاء الدور الأول وتعادل بالدور الثاني
- يعتمد الفريقان في العنصر الأجنبي على اللاعب العربي وتحديدا من المغرب العربي والذي وجدوا فيه ضالتهم
- يعاب على الفريقين التذبذب في النتائج من فترة لأخرى في مسيرة الدوري
- ضمك ضمن البقاء رسميا في دوري المحترفين للموسم الرابع على التوالي
- أبها يحتاج إلى فوز على الأقل في ظل صراعات الفرق الهابطة بشكل مباشر مع بعضها بعضا
- لقاءات أبها المتبقية مع الأهلي والهلال والفيحاء والرائد
- لقاءات ضمك المتبقية مع الفيحاء والفتح والتعاون والباطن
كانت هذه تفاصيل خبر قطبا عسير يتنافسان.. ضمك أنجز مهمة البقاء وأبها انتظار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.