شكرا لقرائتكم خبر قطبا عسير يتنافسان.. ضمك أنجز مهمة البقاء وأبها انتظار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتبادل فريقا أبها وضمك الأدوار والمراكز في دوري المحترفين ويشتد التنافس بينهما مما أثر كثيرا على مستوياتهما بالإيجابية، فكل منهما يستشعر الخطر مع صحوة الآخر ويسعى جاهدا من جديد للحاق به، ففي هذا الموسم بدأ ضمك بداية رائعة ونافس طيلة الدور الأول على مراكز المقدمة، حيث ظل فترة طويلة في مركز الوصافة بينما أبها جاءت بدايته سيئة ولكن سرعان ما صحا الفريق الأبهاوي من كبوته للبعد عن مراكز الخطر المهددة بالهبوط قليلا بعد أن جمع 33 نقطة وضعته سابع الترتيب وربما يكفيه تحقيق فوز للاطمئنان على وضعه، بينما ضمك صاحب المرتبة الـ5 برصيد 42 نقطة وضع نفسه في المنطقة الآمنة.

تعثرات البداية

وعكس ما حدث الموسم الماضي؛ حيث إن بداية أبها كانت أفضل وشهد ضمك تعثرات البداية ولكن في الدور الثاني تراجع أبها وتحسنت نتائج ضمك ليصارعا سويا الهبوط برصيد نقطي بلغ 36 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن القادسية الذي فقد البقاء عند الدقيقة 85 التي شهدت هدف التعديل عن طريق صالح العمري.

وقبل ثلاثة مواسم وتحديدا في الموسم الأول لهما بعد الصعود تنافس الفريقين من أجل البقاء ونجحا بعد أن حصد ضمك وأبها على التاسع والعاشر على التوالي قبل الاتحاد صاحب المرتبة الـ11، وقد شهد الموسم الأول تذبذبا في المستوى والنتائج للفريقين بين فترة وأخرى في مسيرة الدوري.

زمام الانتصارات

ولم تقتصر المنافسة بينهما على دوري المحترفين فموسم الصعود كان مثيرا بالتنافس بينهما للجولات الأخيرة من أجل التأهل والصدارة التي كسبها أخيرا أبها وحل ضمك وصيفا.

وقد شهدت المواسم الثلاثة 6 مواجهات بين الفريقين نجح أبها في فوز وحيد بمواجهتهما الأولى 3/2، بينما تعادلا في لقاء الدور الثاني بهدفين لمثلهما، ليمسك ضمك بزمام الانتصارات في المواجهات الأربع الأخيرة؛ حيث فاز في الموسم الماضي بـ2/1 و4/3 بينما في هذا الموسم فاز مرتين بثلاثية لهدف، وثلاثية لهدفين على التوالي ليؤكد تفوقه ونجاحه في تأكيد البقاء لموسم آخر مستفيدا من خبرة المشاركات في المواسم الثلاثة بينما أبها تنتظر جماهيره بفارغ الصبر لقاءات الجولات الأربع القادمة والتي سيتحدد فيها مصير الفريق الأبهاوي.

تنافس قطبي عسير:

