ماذا قال سيد عبد الحفيظ لـ أمين عمر وتسبب في طرده أمام البنك الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف مصدر داخل طاقم تحكيم مباراة الأهلي والبنك الأهلي، أسباب إشهار أمين عمر، حكم الساحة للبطاقة الحمراء، في وجه سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالقلعة الحمراء، في اللقاء، الذي جمع الفريقين مساء أمس الأربعاء، وانتهى بالتعادل السلبي، على استاد عثمان أحمد عثمان، بالجبل الأخضر، ضمن فعاليات الجولة الـ 19 من عمر الدوري المصري في نسخته الـ63.



سر طرد سيد عبد الحفيظ



وقال المصدر لـ«الوطن سبورت»: «أمين عمر حينما كان ذاهبا للفار في هدف الأهلي الملغي قال للحكم نصا، أنت رايح فين، وعامل حساب لمين».

موقف الأهلي والبنك في جدول ترتيب الدوري



وبتعادل الأهلي أمام البنك الأهلي، ارتفع رصيد الأحمر إلى 34 نقطة بالمركز الثالث، بعدما لعب 15 مباراة نجح في الفوز في 10 مباريات وتعادل في أربع مواجهات وخسر لقاء، وسجل لاعبوه 32 هدفًا واستقبلت شباكه 10 أهداف، كما ارتفع رصيد البنك الأهلي إلى 25 نقطة بالمركز الثامن.

وبدأ النادي الأهلي اللقاء تحت القيادة الفنية للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني - أيمن أشرف - محمد عبد المنعم - محمود وحيد.

خط الوسط: رامي ربيعة - محمد مجدي أفشة - أحمد عبد القادر.

خط الهجوم: محمد شريف - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو.