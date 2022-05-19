شاهد فرحة نجوم يد الزمالك بعد التتويج ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية أمام الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - دخل نجوم فريق اليد بالزمالك في فرحة عارمة بعد الفوز على الأهلى بنتيجة 29-28 والتتويج ببطولة كأس الكؤوس الأفريقية فى المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس بالنيجر.

ونجح فريق كرة اليد بنادى الزمالك فى حصد النجمة الأفريقية السادسة فى تاريخ القلعة البيضاء فى الكؤوس الإفريقية بالفوز على الأهلى فى نسخة هذا الموسم 29/27 بالنيجر .

وحصل الزمالك على هذا اللقب 5 مرات من قبل أعوام ، 1985، 2009 ، 2010 ، 2011 ، 2016 ، بينما حصد الأهلى اللقب 4 مرات من قبل أعوام ، 2013 ، 2017 ، 2018 ، 2020 .

وتأهل فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النهائى فى هذه النسخة بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى35/21 فى إطار نصف نهائى المنافسة ، بينما فاز الأهلى على بوسكو الإيفوارى 39 / 23 فى نفس الدور .

ومن المقرر أن تصل بعثة الزمالك الى القاهرة في الواحدة صباح السبت.

ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو على رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني أخصائي التأهيل ومحمد سامي ادارى ومحمد علي رجل مهام.