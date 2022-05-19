شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يطالب بودية للإسماعيلي قبل مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي، من الجهاز الإداري بتنظيم مباراة ودية استعدادًا لملاقاة الزمالك لم يتحدد طرفها الثاني بعد.

جاء هذا ضمن سياسة الجهاز الفني للفريق الهادفة لإقامة مباراة تجريبية عقب المواجهات الرسمية بغرض الحفاظ على جاهزية جميع عناصر الفريق.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لإستضافة البنك الأهلي يوم الأحد المقبل على ملعبه بالإسماعيلية، في إطار الجولة الـ 20 ببطولة الدوري الممتاز.

ويتطلع جهاز الدراويش من خلال الودية لتجهيز كافة عناصر الفريق ومنحهم حساسية المشاركة تحسبا للإستعانة بخدمات أي منهم حسب الحاجة الفنية لكل مباراة إلى جانب تجريب مجموعة من الخطط الفنية والتكتيكية.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلي سيواجه الزمالك يوم 28 مايو الجاري فى قمة الأسبوع الـ 21 من عمر المسابقة المحلية، والتى تم تقديم موعدها لتقام فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا بدلا من التاسعة بسبب نهائي دوري أبطال أوروبا.