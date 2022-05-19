شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا ينصف إيسترن كومبانى ويتحفظ على شكوى ثنائى غانا بعد فسخ عقدهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد باسم عادل مدير الكرة والمتحدث الإعلامي لنادى إيسترن كومبانى، أن الاتحاد الدولى "فيفا" أنصف إيسترن كومبانى في أزمة ثنائى الفريق الغانى الذى فسخ عقدهما قدما شكوى للفيفا للحصول على قيمة عقدهما كاملا.

وأضاف باسم عادل مدير الكرة، أن الاتحاد الدولى حفظ شكوى الثنائى الغانى ضد النادى، وأكد على سلامة موقف النادى في القضية.

وكان الغانيان بنجامين وستيفن سى لاعبا نادى إيسترن كومبانى، تقدما بشكوى ضد النادى في الاتحاد الدولى بعد قيام اللاعبين بفسخ تعاقدهما بعدما رفضا الحصول على قيمة العقد بعد تغييره.

وطالب اللاعبان إدارة نادى إيسترن كومبانى بقيمة عقدهما كاملا بدون خصم الضرائب، وهو الأمر الذى رفضته إدارة النادى برئاسة المهندس نصر عبد العزيز، وأكد أن هذا الأمر منصوص عليه في مصر وليس شيئا جديدا وهو ما رفضه اللاعبان وقررا التصعيد ضد النادى وعدم استلام المستحقات.

وحاولت إدارة النادى تسويق الأمر مع اللاعبين بمنحهما نصف قيمة عقدهما الذى يمتد لموسمين إضافيين، مقابل رحيلهما عن الفريق دون مشاكل، إلا أن اللاعبين رفضا وتمسكا بقيمة العقد كاملا.

ويستعد نادى إيسترن كومبانى لمواجهة سموحة السبت المقبل على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدها من 18 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 31 هدفا.