شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى يؤدى جلسة تأهيل فى "جيم: الأهلي للتعافى من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي بأداء جلسة تأهيل على هامش مران الفريق اليوم ،الخميس، ضمن برنامج تأهيل الحارس الدولي للتعافي من إصابته البسيطة التي تعرض لها في مباراة البنك أمس.

وغادر محمد الشناوي مباراة البنك الأهلي أمس التي أقيمت بإستاد المقاولون العرب في الدوري الممتاز وإنتهت بالتعادل السلبي ، وعانى الشناوي من آلام بسيطة في العضلة الخلفية حيث خرج من المباراة في الدقائق الأولى للشوط الثاني وشارك على لطفى بدلاً منه.

وأدى الأهلي أدىمرانه صباح اليوم على استاد التتش؛ استعدادا لمباراة ‏انبي المقرر لها يوم السبت المقبل والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة الدوري ‏الممتاز.‏

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس في مباراة البنك الأهلي جلسات استشفائية؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي، فيما أجرى الجهاز الفني تدريبات كرة للاعبين الذين لم يشاركوا في مباراة ‏أمس.‏

وخاض عمرو السولية تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي، بالجري حول ‏الملعب وأداء تدريبات خفيفة بالكرة وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم ‏بتنفيذه لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.‏