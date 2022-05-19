شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية ..حكم مصرى يظهر فى النسخة الأولى من كأس العالم 1934 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن أسماء حكام مباريات بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري، وضمت 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست وبالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدّم في بطولات فيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

وشهدت القائمة تواجد الحكم المصرى المساعد محمود أبو الرجال، وهو الحكم المصرى الوحيد بالقائمة ، وبذلك دخل أبو الرجال ضمن قائمة الحكام المصريين ممن سبق لهم إدارة مباريات في المونديال ، ولكن يظل يوسف محمد هو اول حكم مصري عربى يدير مباريات في كأس العالم كحكم راية يدير نهائيات المونديال .

كان أول ظهور للحكم يوسف محمد في بطولات كأس العالم لأول مرة عام 1934 فى أول نسخة من البطولات المونديالية ، حيث ظهر في مباراة أمريكا و المكسيك ، وباللقاء الذى انتهى بفوز المنتخب الأمريكى 4/2 ، بتصفيات أمريكا الشمالية المؤهلة لنهائى مونديال إيطاليا .

وكذلك في مباراة سويسرا و تشيكوسلوفاكيا وتغلب فيها الأخير 3/2 ، بربع نهائي كأس العالم كمساعد اول .