شكرا لقرائتكم خبر عن بعد هدف وحيد الملغى للأهلي.. ما هي الحالات الأربعة التي يتدخل فيها الفار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار هدف الأهلي الملغي الذى سجله الظهير الأيسر محمود متولى حالة من الجدل أمس، بسبب تضارب تصريحات خبراء التحكيم حول صلاحيات حكم الفار وهو ما لم يحسمه رئيس لجنة الحكام نفسه حينما أكد أن هناك روح للبرتوكول المطبق للفار، مثلما للقانون روح.

ونجح فريق البنك الأهلى في فرض التعادل السلبى أمام الأهلى في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب ضمن فاعليات الجولة الـ19 للدورى ليرتفع رصيد المارد الاحمر إلى 34 نقطة ومازال فى المركز الثالث ، بينما ارتفع رصيد البنك الأهلى إلى 25 نقطة فى المركز الثامن .

بهذه النتيجة، واصل فريق الزمالك تصدره لجدول ترتيب الدورى المصرى بعد مباراة الأهلى والبنك الأهلى اليوم الأربعاء 18-5-2022 برصيد 41 نقطة يليه بيراميدز في المركز الثانى برصيد 39 نقطة ثم الأهلى ثالثا برصيد 34 نقطة.

وتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى بعد خوضه 19 مباراة وحل بيراميدز في المركز الثانى بعد لعب 18 لقاء بينما خاض فريق الأهلى 15 مباراة فقط لانشغاله بمنافسات بطولة دورى أبطال أفريقيا التي وصول فيها إلى النهائي لملاقاة الوداد.

ونرصد في هذا التقرير الحالات الأربعة التي يتدخل فيها الفار

الحالة الأولى.. الهدف

خطأ من الفريق المهاجم عند بناء او تسجيل الهدف - لمسة الكرة باليد- خروج الكرة من الملعب قبل تسجيل الهدف- مخالفة من حارس المرمى و / او منفذ الركلة عند تنفيذ ركلة الجزاء " تطبيق قانون تنفيذ ضربة الجزاء".

الحالة الثانية.. ركلة جزاء

خطأ من الفريق المهاجم عند بناء الهجمة الى حالة ركلة الجزاء - لمس الكرة باليد- خطأ- تسلل - الكرة خارج اللعب قبل الحادثة - مكان المخالفة داخل او خارج منطقة الجزاء- مخالفة ركلة جزاء لم تحتسب.

الحالة الثالثة.. مخالفة قانون اللعب

مخالفة قانون اللعب بمنع فرصة محققة لتسجيل هدف على وجه الخصوص مكان المخالفة وموقف بقية اللاعبين - اللعب العنيف او المهاجمة بتهور - استخدام إشارات عدوانية، مسيئة او مهينة - السلوك المشين، العض او البصق على شخص آخر.

الحالة الرابعة.. البطاقات الملونة

إذا قام الحكم بمعاقبة مخالفة وبعد ذلك منح لاعب خطأ من الفريق المخطئ المعاقب بطاقة صفراء او حمراء يمكن ان تراجع، لا يمكن مراجعة المخالفة في حد ذاتها الا إذا كانت مرتبطة بهدف- ضربة جزاء أو بطاقة حمراء مباشرة.