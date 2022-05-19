شكرا لقرائتكم خبر عن هدف الأهلي الملغى.. الأحمر يخسر النقطة الـ11 فى الدوري هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هدف الأهلي الملغي في مرمى البنك الأهلي مازال يُثير الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بعدما إختلفت الأراء حول قرار أمين عمر حكم اللقاء بإلغاء الهدف الذي سجله محمود وحيد من تمريرة أفشة.

وتعادل الأهلي سلبياً مع البنك الأهلي خلال المباراة التي أقيمت بإستاد المقاولون العرب أمس ، الأربعاء، في الجولة 19 لبطولة الدوري الممتاز وإنتهت بالتعادل السلبي.

هدف الأهلي الملغي أمس في مباراة البنك حرم المارد الأحمر من الفوز ليفقد المارد الأحمر النقطة رقم 11 هذا الموسم في بطولة الدوري.

وخاض الأهلي 15 مباراة في بطولة الدوري حتى الأن ، فاز في 10 وتعادل في 4 مباريات ، أمام كلاً من : فيوتشر ، طلائع الجيش ، سيراميكا والبنك الأهلي وخسر مباراة واحدة أمام المصري بهدف نظيف.

وحصد الأهلي 34 نقطة ويحتل حالياً المركز الثالث في بطولة الدوري فيمنا يحتل الزمالك قمة المسابقة برصيد 41 نقطة لكنه خاض 19 مباراة.

من جانبه ، أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق أنه لا يبحث عن أعذار، ‏وأن الفريق عانى من الغيابات أمام البنك الأهلي بسبب الإصابات، حيث افتقد الفريق لجهود ثلاثي ‏خط الوسط حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية، وأن الأهلي استعد لمباراة البنك الأهلي يومًا ‏واحدًا فقط، بعد عودة بعثة الفريق من الجزائر في الوقت الذي حصل فيه المنافس على راحة ‏كافية واستعد بشكل جيد للمباراة.‏

وأضاف موسيماني: «أتيحت فرصتان للبنك الأهلي في المباراة، كما أن الأهلي أتيحت له فرص ‏كانت كفيلة بإنهاء المباراة وتحقيق الفوز في حال استغلالها بشكل جيد».‏

وأوضح موسيماني أن محمد الشناوي كابتن الفريق اشتكى من إصابة، ولذا تم استبداله خلال المباراة ‏والدفع بزميله علي لطفي، وقال إن علي معلول لم يكن جاهزًا بنسبة ‏‏100%، بجانب غياب ثلاثة لاعبين في وسط الملعب، مشيرًا إلى أنه قام باستبدال طاهر محمد بعد نفاد ‏مجهوده البدني.‏

واختتم موسيماني تصريحاته قائلًا: «لا أبحث عن أعذار ولكننا نحاول دائمًا بذل قصارى جهدنا في كل مباراة لتحقيق الفوز، وهو ما سعينا إليه أمام البنك الأهلي ولكننا أهدرنا الكثير من الفرص في هذه المباراة».‏