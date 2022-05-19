شكرا لقرائتكم خبر عن نهائي كأس الكؤوس الأفريقية لليد.. الأهلى يتقدم على الزمالك 24-23 بعد 50 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فريق الأهلى على نظيره الزمالك بنتيجة 24-23 بعد مرور 50 دقيقة في المباراة المقامة حاليا بين الفريقين في إطار منافسات نهائي بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تقام بالنيجر.

ويمتلك فريق النادى الأهلى أوراقا رابحة فى هذا اللقاء، أبرزهم إسلام حسن ومحمود نعمان المحترف الكوبى القطرى رفائيل كابوتيه والبرازيلى أكاسيو ماركيز، بينما يمتلك الزمالك أحمد الأحمر وأكرم يسرى ويحيى الدرع والحارس المخضرم كريم هنداوى.

والتقى فريقا الأهلى والزمالك فى هذه المنافسة من قبل مرة واحد فى نسخة عام 1985 التى أقيمت فى بورسعيد وشهدت تتويج الفارس الأبيض باللقب.

ويشهد تاريخ الفريقين فى هذه البطولة حصول الزمالك على اللقب 5 مرات من قبل أعوام 1985 و2009 و2010 و2011 و2016، بينما حصد الأهلى اللقب 4 مرات من قبل أعوام 2013 و2017 و2018 و2020.

تأهل فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى النهائى بالفوز على نظيره فاب الكاميرونى35/21 فى إطار نصف نهائى المنافسة ، بينما فاز الأهلى على بوسكو الإيفوارى 39 / 23 فى نفس الدور.