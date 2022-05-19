شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكثف اتصالاته للحصول على الضمانات اللازمة فى أزمة ملعب نهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو النادى الأهلي فكرة الاستسلام في أزمة ملعب نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي سيلعب خلاله الأهلي مع الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري ، وقرروا تصعيدها لأعلى المستويات خلال الساعات الماضية بعدما أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إقامة اللقاء بالفعل في ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وقرر مجلس الأهلي مواصلة رحلة الضغط وتكثيف اتصالاته بكافة الأطراف من أجل تحقيق العدالة في نهائي البطولة القارية والحصول على جميع الضمانات التى تحفظ للأهلي حقوقه على صعيد اللاعبين والجمهور وبعثة النادي التى ستتوجه إلى المغرب لخوض النهائي المُرتقب

ويتطلع مسئلو القلعة الحمراء لتهيئة جميع الأمور داخل النادي من أجل خوض منافسة شريفة أمام الوداد على أرضه ووسط جمهوره .

في هذا الشأن ، قرت لجنة إدارة أزمة نهائي دوري الأبطال، برئاسة محمود الخطيب، عقب اجتماعها أمس الأول ، الثلاثاء، مخاطبة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالعديد من المطالب، بعد أن علمت بتحديد موعد وملعب المباراة النهائية لدوري الأبطال عبر الحسابات الرسمية لـ«كاف»، على الرغم من عدم تلقي النادي أي خطابات رسمية في هذا الشأن حتى الآن.

وجاءت طلبات النادي من الاتحاد الإفريقي على النحو التالي:- المطالبة بتحديد المعايير الخاصة بإقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال منها (تحديد سعة الاستاد الذي ستقام عليه المباراة - تخصيص نسبة 50% من هذه السعة لجماهير النادي الأهلي....) لإرساء العدالة بين طرفي اللقاء وأن النادي سوف يقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي وجماهيره وذلك وفقًا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغه بها من قبل «كاف» بشكل عاجل .

كما طالب الأهلي بضرورة إقتصار المدرجات المخصصة للنادي الأهلي (نصف سعة الاستاد) على جماهيره فقط وأن يقوم «كاف» بالتأكيد والإلزام للجهات المسئولة عن تأمين وتنظيم المباراة بذلك ، وطالب الأهلي كذلك بتوفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الإفريقي والدولي، والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب .

وشهدت مطالب الأهلي ، أيضاً التأكيد على حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر وبعدد نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة. والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر.

وطالب الأهلي كذلك بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، وألا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداؤه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مسابقات «كاف» المختلفة ، وطالب الأهلي كذلك بضرورة الاستعانة بطاقم تقنية الـ«VAR» من أوروبا أسوة بما تم في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم لا سيما أن الفائز من هذه المباراة سوف يمثل القارة الإفريقية في بطولة العالم للأندية.

وبعيداً عن مطالب الأهلي ، فقد قام وفد النادي القانوني أمس الأول ، الثلاثاء ، بتسليم الشكوى التي تقدم بها الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية، بخصوص قرار «كاف» غير المحايد، والذي جاء فيه إقامة المباراة النهائية لدوري رابطة الأبطال في ملعب بعينه للعام الثاني على التوالي، ومنح أحد طرفي المباراة أفضلية اللعب على ملعبه ووسط جماهيره .

كما قام الوفد القانوني بسداد الرسوم المالية الخاصة بالشكوى كاملة. والتأكيد على طلبات النادي، إما بالبت في الموضوع وإرساء العدالة وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، أو تأجيل المباراة لحين البت في الشكوى، خاصة وأن النادي الأهلي قدم كل المستندات التي تؤكد عدالة موقفه.

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي تكليف كلًا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، وسمير عدلي المدير الإداري بالسفر إلى المغرب خلال الأيام القليلة القادمة للقيام بكافة الترتيبات الخاصة ببعثة الأهلي قبل نهائي دوري الأبطال.

كما قامت لجنة إدارة الإزمة بإرسال خطابات للاتحادات الوطنية للاعبي الأهلي المحترفين والذين تم استدعاؤهم للانضمام إلى منتخبات بلادهم وإبلاغهم بأن النادي الأهلي في حاجة إلى جهودهم لأنه مرتبط بأداء مباراة رسمية في نهائي دوري الأبطال.