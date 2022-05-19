شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يهنئ محمود أبو الرجال بعد إختياره حكماً مساعدًا في مونديال قطر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطاب من الاتحاد الدولي لكرة القدم -فيفا - بإختيار الحكم الدولي المساعد محمود أبو الرجال للمشاركة في كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري.

ويتوجه مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الاستاذ جمال علام بالتهنئة للحكم محمود أبو الرجال ممثل مصر في مونديال قطر متمنيا له مزيد من التقدم والتوفيق .

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن أسماء حكام مباريات بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري، وضمت 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست وبالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدّم في بطولات فيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

وشهدت القائمة تواجد الحكم المصرى المساعد محمود أبو الرجال، وهو الحكم المصرى الوحيد بالقائمة.

وقال بييرلويجي كولينا رئيس لجنة حكام بالإتحاد الدولي لكرة القدم : "كما اعتدنا دائما، فإن الجودة هي أولى المعايير التي نأخذها بعين الاعتبار، فقد اخترنا حكاما من أعلى المستويات في التحكيم الدولي، وما نجح كأس العالم 2018 إلا بسبب المستوى العالي للتحكيم، لهذا سنبذل قصارى جهودنا لنتمكن من تقديم مستوىً مماثلا أو أفضل في بطولة قطر بعد بضعة أشهر".

وانطلق مشروع "الطريق إلى قطر 2022" سنة 2019 بأكثر من 50 ثلاثيا مرشحا محتملا، وهم يخضعون لإعدادات مكثّفة، رغم أن جائحة كورونا تسببت في تعليق النشاطات لفترة طويلة.