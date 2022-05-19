شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات قوية للدراويش قبل مواجهة البنك الأهلى .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق الإسماعيلي، تدريباته عصر اليوم علي الملعب الرئيسي استعدادًا لمواجهة ضيفه البنك الأهلي يوم الأحد المقبل بإستاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

بدأ المران بتدريبات بدنية خفيفة سعيًا للحفاظ على المعدلات البدنية التي تم الوصول إليها في الفترة الأخيرة وسط حالة من الحماس والإصرار للاعبين بغرض نيل ثقة الجهاز الفني، كما تطرق المران لتدريبات خططية اشتملت على التحرك بدون كرة وسرعة التحول من الجانب الدفاعي للهجومي.

وخصص الجهاز الفني للفريق بقيادة حمزة الجمل، تدريبات للمدافعين حول كيفية التمركز الصحيح والتعامل مع العرضيات بالنسبة للمنافس التى يعتمد عليها بشكل كبير فى تسجيل أهدافه.

ويتطلع الدراويش لإستمرار مسيرة الإنتصارات وحصد الفوز الثالث على التوالي من أجل التقدم تدريجيا بجدول ترتيب المسابقة وبدء عودة الفريق لوضعه المعتاد بين أندية الكبار.