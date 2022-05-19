شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومبانى يذبح "عجل" لفك النحس قبل مواجهة سموحة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قامت إدارة نادى إيسترن كومبانى برئاسة نصر عبد العزيز، بذبح عجل اليوم الخميس قبل مران الفريق لفك النحس الذى يلازم الفريق في المباريات الماضية في بطولة الدورى.

وحرص علاء عبدالعال المدير الفني، على الاجتماع بلاعبى الفريق للتأكيد على صعوبة المواجهات الرسمية القادمة وطالبهم بعدم التفريط فى النقاط ودخول جميع المباريات المقبلة من أجل الفوز فقط.

ويستضيف نادى إيسترن كومبانى فى الرابعة مساء السبت المقبل، فريق سموحة على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع العشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويسعى علاء عبد العال المدير الفنى لإيسترن كومبانى، إلى خطف الثلاث نقاط وتحقيق الفوز الثالث مع الفريق للخروج من مؤخرة الجدول، وطالب اللاعبين ببذل أقصى جهد لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق السكندرى.

ويحتل إيسترن كومبانى المركز الأخير فى ترتيب جدول الدورى برصيد 11 نقاط، حصدها من 18 مباراة، حقق الفوز فى 2، وتعادل فى 5، وخسر 11 مواجهة، وسجل لاعبوه 12 هدفا، واستقبلت شباكه 31 هدفا.