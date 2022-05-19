شكرا لقرائتكم خبر عن هام لـ جماهير الأهلى قبل مباراة الوداد .. رابط الحصول على نموذح تأشيرة المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستضيف المغرب على مركب محمد الخامس نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر إقامته يوم 30 مايو الجاري بين الأهلى والوداد المغربى وتحديدا في التاسعة مساء، ويتزامن مع موعد المباراة قرار الحكومة المغربية، بإلغاء إلزامية إجراء فحص اكتشاف أعراض فيروس كورونا (PCR) لدخول البلاد.

ويقدم موقع ”الخليج 365” رابط الحصول على نموذج تاشيرة المغرب وفقا لموقع وزارة الخارجية المغربية.

وكان النادي الأهلي المصري لكرة القدم، قد وجه عدة مطالب إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بعد تحديد موعد ومكان المباراة النهائية لـ دوري أبطال إفريقيا، منها تخصيص نسبة 50 % من الاستاد الذي ستقام عليه المباراة لجماهير النادي الأهلي لإرساء العدالة بين طرفي اللقاء، مع التأكيد أن النادي سوف يقوم بسداد كامل قيمة التذاكر من كل الفئات والدرجات، بما فيها المقصورة الرئيسية المخصصة للأهلي وجماهيره. وذلك وفقا لأسعار التذاكر التي ينتظر النادي إبلاغه بها من قبل "كاف" بشكل عاجل.

وتضمنت طلبات النادي الأهلي من كاف ، كذلك توفير التأمين الكامل لسلامة كافة عناصر المباراة لبعثة الأهلي وجماهيره التي سوف تصاحب الفريق طوال الرحلة. والتأكيد على قيام الجهة المنظمة للمباراة بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحادين الأفريقي والدولي، والتي تمنع أي تأثيرات على أداء كافة اللاعبين داخل الملعب.

وكذلك المطالبة بالتأكيد على حصول جماهير الأهلي على تأشيرات السفر وبعدد نصف سعة الاستاد الذي تقام عليه المباراة، والأخذ في الحسبان ضيق الوقت والرد على النادي بشأن كل طلباته السابقة خلال 72 ساعة على الأكثر، بحلاف المطالبة بإسناد إدارة المباراة المشار إليها لطاقم تحكيم من أكفأ حكام القارة، وألا يكون من بين هذا الطاقم من تسبب أداؤه من قبل في أي أزمات أو احتجاجات في مسابقات "كاف" المختلفة.

وصباح الأربعاء، قررت الحكومة المغربية إلغاء إلزامية إجراء فحص اكتشاف أعراض فيروس كورونا (PCR) لدخول البلاد، مشيرة في بيان إلى أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ مباشرة بعد نشر هذا البيان".

وأرجعت القرار إلى "المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير حالة الطوارئ الصحية، والأخذ بعين الاعتبار تحسن الوضعية الوبائية بالمغرب".