شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: الاتحاد السكندرى بيتى و رفضى تدريب الفريق "أكذوبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العشرى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش أن نادى الاتحاد السكندرى بمثابة بيته والنادى الذى بدأ فيه لعب كرة القدم وشهد بدايته مع الساحرة المستديرة و أنه من عشاق فريق سيد البلد .

وأوضح طارق العشرى خلال تصريحات خاصة أنه لا يرفض فكرة تدريب الاتحاد السكندرى ولكنه حاليا يتولى تدريب فريق طلائع الجيش ولديه عقد م النادي والحديث عن رفضى تدريب سيد البلد "أكذوبة" .

وأشار طارق العشرى إلى أن بعض التصريحات الإعلامية التي كتبها بعض الصحفيين جاءت بالخطأ ولابد من التأكد من المعلومة قبل نشرها حفاظا على علاقة النجوم بأنديتهم .