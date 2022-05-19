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طارق العشرى: الاتحاد السكندرى بيتى و رفضى تدريب الفريق "أكذوبة"

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القاهرة - سامية سيد - كشف طارق العشرى المدير الفنى لفريق طلائع الجيش أن نادى الاتحاد السكندرى بمثابة بيته والنادى الذى بدأ فيه لعب كرة القدم وشهد بدايته مع الساحرة المستديرة و أنه من عشاق فريق سيد البلد .  

 

وأوضح طارق العشرى خلال تصريحات خاصة أنه لا يرفض فكرة تدريب الاتحاد السكندرى ولكنه حاليا يتولى تدريب فريق طلائع الجيش ولديه عقد م النادي والحديث عن رفضى تدريب سيد البلد "أكذوبة" . 

 

وأشار طارق العشرى إلى أن بعض التصريحات الإعلامية التي كتبها بعض الصحفيين جاءت بالخطأ ولابد من التأكد من المعلومة قبل نشرها حفاظا على علاقة  النجوم بأنديتهم .

 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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