شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يفتتح حدائق ومنشآت الزمالك الجديدة .. حلبية والكومى أبرز الحضور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عددا من الحدائق والمنشآت الجديدة داخل مقر القلعة البيضاء .

وشهد الافتتاح حضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورؤساء الأندية فى مقدمتهم سمير حلبية ويحيى الكومى رئيسا المصري و الاسماعيلى، فضلا عن عدد من نجوم الكرة والإعلاميين والصحفيين وضيوف نادي الزمالك،و أثنى الحضور على المستوى الإنشائي الذي وصل إليه النادي في عهد المستشار مرتضى منصور.

كما حرص وفد من نادي الترسانة يهنئ مرتضي منصور علي النادي الجديد، وضم الوفد طارق السعيد رئيس نادي الترسانة، ومحمد أيمن عضو المجلس، وطارق السيد المدير الفني للشواكيش.

وقام مرتضى منصور على عمل جولة سريعة داخل الحدائق والمنشآت الجديدة رفقة الحضور الذين تم دعوتهم لحضور الافتتاح