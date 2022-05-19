شكرا لقرائتكم خبر عن كريم شحاته : البنك لن يفرط فى محمد هلال للأهلي أو الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف كريم شحاته مدير الكرة بفريق البنك الأهلي ، انه من الصعب التفريط في أي لاعب للأهلي أو الزمالك خلال الفترة المقبلة ، وهدف النادى هو الحفاظ على الكيان الموجود.

تابع كريم شحاته في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس لبرنامج أخبار أون ويقدمه الإعلامي فتح الله زيدان أن النادي متمسك بجميع اللاعبين ، بما فيهم محمد هلال.

أضاف شحاته أن موقف أسامه فيصل لاعب البنك مختلف عن أى لاعب آخر لأنه إعارة من نادي الزمالك وسنحدد موقفه خلال الفترة المقبلة من التفاوض مع الزمالك لشرائه من عدمه بناء على تقرير المدير الفني خالد جلال.

هذا وأثار قرار حكم غرفة الفار محمد سلامة فى مباراة الأهلى والبنك الأهلى التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر الدورى، بإلغاء هدف للأهلى بداعى عدم قيام رامى ربيعة لاعب الأهلى بتثبيت الكرة التى نتج عنها الهدف، آراء خبراء التحكيم بين صحة الهدف وبين صحة قرار حكم الفار.

اتفق رضا البلتاجى وجهاد جريشة مع قرار الحكم، حيث أكد رضا البلتاجى، الحكم الدولى الأسبق، صحة قرار أمين عمر، حكم مباراة البنك الأهلى والأهلى، بعدم احتساب هدف للأخير عن طريق محمود وحيد.

وقال البلتاجى فى تصريحات تليفزيونية: "قرار الحكم صحيح لكن كنت أؤيد احتساب هدف الأهلى الملغى وذلك استنادا على (روح القانون)".

وتابع: "هناك 4 حالات يراجع الحكم فيها تقنية الفيديو منها مراجعة الهدف، وقرار الحكم بعدم احتساب الهدف قرار صحيح".

وواصل: "وفقا لنص القانون فيجب أن تكون الكرة ثابتة فى مكان حدوث المخالفة وهو السبب فى صحة قرار الحكم بإلغاء الهدف".

وفشل الأهلى فى تحقيق الانتصار للمباراة الرابعة على التوالى بالتعادل السلبى أمام البنك الأهلى دون أهداف فى المباراة التى جرت مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشر من عمر المسابقة.

وأكد الحكم الدولى جهاد جريشة أن قرار إلغاء هدف محمود وحيد لاعب فريق الأهلى صحيح بنسبة 100%، وأوضح فى تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم": "تدخل الفار كان صحيحا والكرة من بدايتها تم لعبها بدون تثبيتها"، متابعا "ضربة الجزاء الأخيرة للأهلى فى الدقيقة 93 غير موجودة وقرار الحكم صحيح".