شكرا لقرائتكم خبر عن استدعاء باولن فوافى لمنتخب مدغشقر استعدادا لمواجهة غانا و أنجولا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى نادى غزل المحلة لكرة القدم خطابا من اتحاد مدغشقر باستدعاء باولن فوافى صانع العاب الفريق لمنتخب مدغشقر أستعدادا لخوض تصفيات كأس الأمم الافريقية القادمة بكوت إيفوار 2023 .

ويستعد منتخب مدغشقر لملاقة منتخبى غانا و أنجولا يومى 1 و 5 مطلع الشهر المقبل في الجولة الأولى و الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية القادمة 2013 بكوت ديفوار .

ويلاقى فريق غزل المحلة نظيره إنبى ضمن مباريات الجولة الـ20 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 24 من الشهر الجارى عن أن تقام على ستاد بتروسبورت .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 24 نقطة حيث تمكن من الفوز في 5 مباريات و الهزيمة في مثلهم و التعادل في 9 مباريات .