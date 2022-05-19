شكرا لقرائتكم خبر عن "تصحيح الأخطاء" أبرز كواليس جلسة فيريرا مع جهازه المعاون بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.
وتطرق المدير الفني للحديث مع أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين ، في بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة.
وتحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع فيليب سوزا مخطط الأحمال فيما يخص البرنامج التأهيلي والبدني الخاص باللاعبين.
كما وضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليا وبدنيا للاعبين خلال تدريب اليوم الخميس، الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في كأس للموسم الماضي.
وركز الجهاز الفني خلال هذا البرنامج على تقوية العضلات وعلاج الارهاق البدني للاعبين، استعدادا للقاء المقبل.
وقاد الثنائي فيليب سوزا مخطط الأحمال ودانيال جونزاليس محلل الأداء هذة الفقرة من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين ، وخاض اللاعبون فقرة جري خفيف بمحيط الملعب، وبعد ذلك خاضت كل مجموعة تدريبات بدنية وتأهيلية باستخدام أدوات التدريب بخلاف أداء تدريبات خفيفة بالكرة..
وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا على منح مساعديه تعليمات لتنفيذها في الفقرة البدنية قبل بدء التدريبات الفنية.
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.
ويستعد الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.