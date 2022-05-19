شكرا لقرائتكم خبر عن "تصحيح الأخطاء" أبرز كواليس جلسة فيريرا مع جهازه المعاون بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مع جهازه المعاون قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

وتطرق المدير الفني للحديث مع أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين ، في بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة.

وتحدث البرتغالي جوسفالدو فيريرا مع فيليب سوزا مخطط الأحمال فيما يخص البرنامج التأهيلي والبدني الخاص باللاعبين.