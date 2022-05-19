شكرا لقرائتكم خبر عن مشهور يوجه رسالة لـ مرتضى منصور على هامش افتتاح منشات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمد حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة المصري ، أنه سعيد جدا بالتواجد داخل نادي الزمالك ، واستقبال المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس الإدارة على هامش افتتاح عدد من الحدائق والمنشآت الجديدة بمقر القلعة البيضاء.

ووجه “مشهور” الشكر مرتضى منصور على تخليد ذكرى ابنه شهيد الشرطة إسلام مشهور بإطلاق اسمه على احدى الحدائق الجديدة بالنادي، كما وجه الشكر لوزير الشباب الدكتور أشرف صبحي على التواجد اليوم .

وعبر “مشهور” عن شكره وامتنانه لإدارة النادي برئاسة مرتضى منصور على منح أسر الشهداء من الشرطة والجيش عضويات مجانية، وذلك على احتفاء واعتزاز الزمالك ورئيسه بالشهداء وأسرهم .