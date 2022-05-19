شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية : مباراة الأهلى و إيسترن فى موعدها ولا نية للتأجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو رابطة أندية الدوري الممتاز أن مباراة الأهلي و إيسترن ستقام في موعدها يوم الأربعاء المقبل 25 مايو ، ولا نية لتأجيلها بعد تأهل الأهلي لنهائي دورى أبطال أفريقيا المقرر له 30 مايو الجاري أمام الوداد بالمغرب.

يرفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المجازفة واستعجال الدفع في مباراته ضد إنبي يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد شكوى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد وفاق سطيف في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واكتفى ياسر إبراهيم بجلسة علاج طبيعي وتدريبات في الجيم على هامش مران الفريق الذى أقيم ‏على ملعب التتش، قبل مباراة البنك الأهلى التى تقام غداً الأربعاء ضمن ‏منافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، فيما يتذيل إيسترن كومباني جدول ترتيب برصيد 11 نقطة.