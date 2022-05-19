شيكابالا يؤدى تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم

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القاهرة - سامية سيد - واصل محمود عبد الرازق" شيكابالا" صانع ألعاب الزمالك ، البرنامج التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني على هامش تدريب اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في كأس للموسم الماضي. .

يأتي ذلك في ظل الإصابة التي يعاني منها بشد في العضلة الخلفية وتسببت في غيابه عن المشاركة في التدريبات و المباريات الأخيرة للفريق.

وأدى شيكابالا تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء أسوان المقرر له يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

في سياق متصل، حصد أحمد سيد زيزو صانع ألعاب الزمالك جائزة أفضل لاعب في الدوري المصري خلال شهر أبريل عبر استفتاء رابطة اللاعبين المحترفين من خلال الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت بعد منافسة كبيرة مع العديد من نجوم الأندية الأخرى.

ومن المنتظر أن تقيم إدارة الرابطة برئاسة مجدي عبدالغني تكريما خاصا لأحمد سيد " زيزو " ومنحه جائزة مالية بخلاف درع الشهر كأفضل لاعب في أبريل في مستهل رحلة الرابطة تخصيص جوائز سنوية للاعبين في مسابقة بدأت الرابطة في تفعيلها اعتبارا من الموسم الجاري 2021-2022.