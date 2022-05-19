شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يوجه الشكر إلى ثنائي «سيدات الكرة الطائرة» والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النادي الأهلي الشكر إلى ثنائي فريق سيدات الكرة الطائرة «دانا شوقي ومروة مجدي» على ما قدمتاه مع النادي خلال الفترة الماضية، وتمنى لهما التوفيق في الفترة المقبلة.

على صعيد متصل ، وصلت بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة للسيدات بالنادي الأهلي إلى مقر الإقامة في تونس مساء اليوم ،الخميس، وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية.

وكانت بعثة الفريق وصلت إلى مطار «تونس قرطاج» صباح اليوم في الحادية عشرة صباحًا بالتوقيت المحلي لتونس، الثانية عشرة ظهرًا بتوقيت القاهرة، ثم استقلت الحافلة من المطار إلى مقر إقامتها في مدينة قليبية، حيث تقام البطولة.

وتضم بعثة الفريق في تونس 14 لاعبة، وهن كل من: شروق فؤاد، وسهيلة وفيق، ونهلة سامح، وزينة العليمي، ودعاء الغباشي، وسارة أمين، والأوكرانية بوجدانا، ومريم مصطفى، وندى وليد، وآية الشامي، ومايا ممدوح، وفريدة عسقلاني، ومريم متولي، ومي غزال.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من المدير الفني حمدي الصافي، وياسر صلاح المدرب العام، وأيمن فؤاد عبد السلام المدرب المساعد، ورانيا عبد العزيز مدرب الأحمال، وإيهاب حسن المدير الإداري، وأشرف عباس الإداري، وهدير وحيد طبيب الفريق، ومي محمود المحلل التقني، ومنى مراد إخصائي التدليك.