10 فرق تتصارع للنجاة من الهبوط

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع اقتراب الفريق الكروي بنادي الاتحاد من لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وسط مطاردة من الهلال صاحب المركز الثاني والذي يقع على بعد 6 نقاط من الصدارة قبل نهاية الدوري بأربع جولات مع لقاء منتظر يجمع الفريقين الاثنين المقبل ونتيجته ترسم معالم البطل بشكل كبير.

وكما هو الحال مع اشتداد المنافسة في المقدمة تتجه الأنظار أيضا لمؤخرة الترتيب بوجود 10 فرق تتنافس في ما بينها على الهروب من الهبوط؛ حيث سيغادر فريقان من الفرق العشر برفقة الحزم الذي بات هبوطه مؤكدا بعد جمعه 17 نقطة في 26 جولة ماضية.

ولم يضمن الفيحاء صاحب المركز السادس برصيد 33 نقطة النجاة بعد من الهبوط؛ حيث يفصله عن المركز الرابع عشر 6 نقاط فقط وصاحب هذا المركز يهبط رسميا لدوري الدرجة الأولى ويحتله حاليا نادي الاتفاق برصيد 27 نقطة.

ومن المنتظر أن تشهد الجولات الأربع الأخيرة تنافسا شرسا على الهروب من الهبوط بين الفرق العشر مع وجود مفاجآت بوجود فرق كان من المتوقع وجودها بعيدا عن هذه المراكز من بينها الأهلي وكذلك التعاون صاحب المركز الرابع الموسم الماضي وأيضا الفيصلي بطل كأس الملك الموسم الماضي والذي استطاع الوصول لدور الـ 16 من دوري أبطال آسيا في الموسم الحالي إلا أن الفرق الثلاثة لم تقدم هذا الموسم ما يشفع لها من أجل الوصول لمراكز الدفء أو المنافسة على المقدمة، وأصبح وضعها حرجا قبل أربع جولات من نهاية الدوري.

الفرق الـ 10 المتنافسة :

الفيحاء: 33 نقطة

أبها: 33 نقطة

الفتح: 32 نقطة

الرائد: 30 نقطة

الأهلي: 29 نقطة

التعاون: 29 نقطة

الفيصلي: 29 نقطة

الطائي: 28 نقطة

الاتفاق: 27 نقطة

الباطن: 26 نقطة

نقاط عن منافسة النجاة من الهبوط هذا الموسم:

• تنافس 10 فرق قبل 4 جولات من النهاية.

• من المركز الـ6 إلى المركز الـ15 يتنافسون على الهروب من الهبوط.

• الفرق النقطي بين المركز السادس والـ15 هو 7 نقاط.

• وجود الأهلي والفيصلي والتعاون في منافسة الهبوط مفاجأة الموسم.

• صعد الفيصلي إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا ومحليا ينافس على الهبوط.

• أصبح هبوط الحزم شبه مؤكد بعد جمعه 17 نقطة فقط في 26 جولة ماضية.