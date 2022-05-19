شكرا لقرائتكم خبر الاتفاق يتطلع لإنعاش آماله على حساب الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف فريق الاتفاق (27 نقطة) الباحث عن طوق النجاة من مراكز الهبوط، مساء اليوم ضيفه فريق الحزم (17 نقطة) متذيلا ترتيب دوري المحترفين، في مواجهة يسعى من خلالها أصحاب الأرض لتعويض خسارة مؤجلة الهلال والتمسك بآمال تجديد حظوظ البقاء رغم المستويات المتميزة التي ظهر بهاء الضيوف في آخر لقاء لهم عقب انتصارهم على الفيحاء بثلاثية مقابل هدف، وذلك ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق لتغيير منهجية وأسلوب لعبه في مواجهة الليلة من خلال أحداث الزيادة العددية في الثلث الهجومي واستغلال الأطراف بتواجد محمد الكويكبي والتونسي نعيم السليتي ومن أمامهم الفرنسي المالي يوسف نياكيتي، فيما ستشكل عودة الألماني أمين يونس الذي أكمل جاهزيته إضافة للفريق في خط المنتصف، وذلك بهدف حصد النقاط الثلاث من أجل الزحف نحو مناطق الأمان.

بالمقابل تبقى الضغوط أقل في الطرف الآخر، إذ سيعمد الهولندي رويل كوماناس مدرب الحزم لمواصلة تقديم المستويات اللافتة التي ظهر بها الفريق في آخر الجولات والتي كان آخرها الفوز على الفيحاء، من خلال ذات الأسماء، بوجود الهولندي من أصل ليبيري أولا جون والصربي لوكا ستويانوفيتش ومن أمامهم ذعار العتيبي في خط المقدمة، بهدف تحسين الصورة بعد أن فقد الفريق فرصة البقاء بين الكبار بدوري المحترفين.