الاتفاق يتطلع لإنعاش آماله على حساب الحزم

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ويسعى الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الاتفاق لتغيير منهجية وأسلوب لعبه في مواجهة الليلة من خلال أحداث الزيادة العددية في الثلث الهجومي واستغلال الأطراف بتواجد محمد الكويكبي والتونسي نعيم السليتي ومن أمامهم الفرنسي المالي يوسف نياكيتي، فيما ستشكل عودة الألماني أمين يونس الذي أكمل جاهزيته إضافة للفريق في خط المنتصف، وذلك بهدف حصد النقاط الثلاث من أجل الزحف نحو مناطق الأمان.بالمقابل تبقى الضغوط أقل في الطرف الآخر، إذ سيعمد الهولندي رويل كوماناس مدرب الحزم لمواصلة تقديم المستويات اللافتة التي ظهر بها الفريق في آخر الجولات والتي كان آخرها الفوز على الفيحاء، من خلال ذات الأسماء، بوجود الهولندي من أصل ليبيري أولا جون والصربي لوكا ستويانوفيتش ومن أمامهم ذعار العتيبي في خط المقدمة، بهدف تحسين الصورة بعد أن فقد الفريق فرصة البقاء بين الكبار بدوري المحترفين.
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