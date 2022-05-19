مضاعفات كورونا تبعد مدافع الأهلي المصري بدر بانون 4 أشهر

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وقال الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الأهلي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أمس «إن بدر بانون أدى جلسة في صالة الألعاب الرياضية (الجيم) ضمن البرنامج التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية».وأضاف «خضع بدر بانون لبرنامج علاجي في المغرب تحت إشراف طبيب منتخب بلاده وبالتنسيق مع الجهاز الطبي بالأهلي، للتعافي من مضاعفات فيروس كورونا».
وأوضح أن بانون تعافى تماما من الالتهابات التي اشتكى منها بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا، وأن اللاعب خضع لفحص دائم على القلب لمدة ثلاثة أيام في المغرب وجاءت النتيجة مطمئنة.
وخضع بانون لتدريبات بدنية متدرجة أثناء وجوده في المغرب، وبعد عودته إلى مصر، قام بأداء بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي الذي يقوم بتنفيذه قبل المشاركة بشكل تدريجي في التدريبات بالكرة.
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