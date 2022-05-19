شكرا لقرائتكم خبر هل يوقف الرائد انتفاضة النصر؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تتجه الأنظار مساء السبت إلى ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، حينما يحل النصر ضيفا ثقيلا على الرائد لحساب الجولة الـ(27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفي موقعة كروية تحمل في تفاصيلها الكثير من الإثارة والتحدي، وسط طموحات مشتركة لدى طرفي المواجهة وجوانب فنية تصب في مجملها لمصلحة الضيوف ما لم يظهر عنصر المفاجأة لدى أصحاب الأرض.

وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة إلى جانب بقية مباريات هذه الجولة الجمعة الماضي قبل أن تصدر وزارة الرياضة قرارا بتعليق جميع الأنشطة الرياضية، نظرا لوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رحمه الله).

ويأتي صاحب الأرض الرائد تاسعا برصيد 30 نقطة بعد عودته من حائل بتعادل إيجابي أمام الطائي بهدفين لمثلهما، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها الفريق في آخر ثلاث جولات وتحقيق العلامة الكاملة، ويدرك مدربه البرتغالي جواو بيدرو مدى أهمية اللقاء باعتبار فارق النقاط الثلاث بينه وبين سداسي أندية القاع علاوة على الأداء الفني المتذبذب للفريق في الآونة الأخيرة، لذا يتوقع أن يرمي بكافة أوراقه الرابحة مع المحافظة على التوازن الدفاعي للفريق سعيا إلى حسم اللقاء والابتعاد عن دائرة الخطر.

في المقابل يأتي النصر ثالثا برصيد 51 نقطة منتشيا عقب فوزه الأخير على حساب ملاحقه الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويسعى جاهدا إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي ومواصلة المحافظة على حظوظه في المنافسة إضافة إلى إحكام قبضته على المقعد المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، وسيخوض مدرب الفريق الأرجنتيني ميغيل روسو المواجهة بأسلوب هجومي واضح رغبة في خطف النقاط الثلاث ومواصلة قطار الانتصارات في ظل الأداء الفني العالي للفريق والاستقرار الواضح على الصعيدين المحلي والأجنبي.

من مواجهات الرائد والنصر:

