هل يوقف الرائد انتفاضة النصر؟

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وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة إلى جانب بقية مباريات هذه الجولة الجمعة الماضي قبل أن تصدر وزارة الرياضة قرارا بتعليق جميع الأنشطة الرياضية، نظرا لوفاة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان (رحمه الله).ويأتي صاحب الأرض الرائد تاسعا برصيد 30 نقطة بعد عودته من حائل بتعادل إيجابي أمام الطائي بهدفين لمثلهما، ويأمل في استعادة نغمة الانتصارات التي فقدها الفريق في آخر ثلاث جولات وتحقيق العلامة الكاملة، ويدرك مدربه البرتغالي جواو بيدرو مدى أهمية اللقاء باعتبار فارق النقاط الثلاث بينه وبين سداسي أندية القاع علاوة على الأداء الفني المتذبذب للفريق في الآونة الأخيرة، لذا يتوقع أن يرمي بكافة أوراقه الرابحة مع المحافظة على التوازن الدفاعي للفريق سعيا إلى حسم اللقاء والابتعاد عن دائرة الخطر.
في المقابل يأتي النصر ثالثا برصيد 51 نقطة منتشيا عقب فوزه الأخير على حساب ملاحقه الشباب بأربعة أهداف مقابل هدفين، ويسعى جاهدا إلى تحقيق فوزه الثالث على التوالي ومواصلة المحافظة على حظوظه في المنافسة إضافة إلى إحكام قبضته على المقعد المؤهل إلى دوري أبطال آسيا، وسيخوض مدرب الفريق الأرجنتيني ميغيل روسو المواجهة بأسلوب هجومي واضح رغبة في خطف النقاط الثلاث ومواصلة قطار الانتصارات في ظل الأداء الفني العالي للفريق والاستقرار الواضح على الصعيدين المحلي والأجنبي.
من مواجهات الرائد والنصر:
- تحمل مواجهة اليوم الرقم (28) في تاريخ مواجهات الفريقين في دوري المحترفين.
- التقى الفريقان في (43) لقاء عبر تاريخ الدوري في مختلف المسميات.
- كسب الرائد (4) مواجهات.
- حقق النصر الفوز في (31) لقاء.
- حسم التعادل الإيجابي (5) لقاءات.
- التعادل السلبي ظهر في (3) لقاءات.
- أكبر نتيجة حضرت في تاريخ لقاءات الفريقين كانت في موسم 2003م لمصلحة النصر بنتيجة (6 ــ 2).
- لقاء الدور الأول هذا الموسم انتهى بالتعادل الإيجابي (2 ــ 2).
- أشرف على تدريب الفريقين في مواجهة الدور الأول، الإسباني بابلو ماشين من جانب فريق الرائد، والبرازيلي مارسيلو سالازار من جانب فريق النصر.
- تعد مواجهة الليلة الأولى بين مدربي الفريقين هذا الموسم.
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