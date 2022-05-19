للمرة الأولى.. 5 أندية ألمانية في دوري أبطال أوروبا

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وتوج آينتراخت فرانكفورت الألماني الأربعاء، بطلا للمسابقة الأوروبية بفوزه في المباراة النهائية على غلاسكو رينجرز الأسكتلندي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي 1-1.وسيشارك آينتراخت فرانكفورت الفريق الفائز بلقب الدوري الأوروبي في دور المجموعات من النسخة التالية لدوري أبطال أوروبا.
وبهذا، ستشارك 5 أندية ألمانية للمرة الأولى في التاريخ من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، وهي بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند وباير ليفركوزن ولايبزيغ وآينتراخت فرانكفورت.
ورغم إنهاء آينتراخت فرانكفورت البوندسليجا في المركز الحادي عشر هذا الموسم، إلا أنه سيشارك في النسخة القادمة في دوري أبطال أوروبا كونه بطلا للدوري الأوروبي.
ليتواجد آينتراخت فرانكفورت رفقة بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني، وبوروسيا دورتموند الوصيف، وباير ليفركوزن ولايبزيغ أصحاب المركزين الثالث والرابع.
ووفقا لشبكة «سكواكا» للإحصائيات، فإن فرانكفورت أصبح ثالث فريق في تاريخ اليوروبا ليج يتوج باللقب دون خسارة أي مباراة.
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