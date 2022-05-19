أوباميانغ يعتزل اللعب مع منتخب الغابون

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد 13 عاما من تمثيل بلاده أعلن نجم برشلونة الإسباني الغابوني، بيير إيميريك أوباميانغ، والبالغ (32 عاما)، اعتزاله اللعب على الصعيد الدولي.

وقال أوباميانغ في بيان نشره الاتحاد الغابوني لكرة القدم «بعد 13 عاما من الفخر بتمثيل بلدي، أعلن إنهاء مسيرتي الدولية، وأشكر شعب الغابون وكل من ساندني في الأوقات الجيدة مثل الأوقات الصعبة».

وأضاف «سأحتفظ بالكثير من الذكريات الجيدة مثل اليوم الذي شاركت فيه للمرة الأولى، واليوم الذي عدت فيه من نيجيريا مع الكرة الذهبية الأفريقية».

وتابع «كانت مشاركة الفوز بالكرة الذهبية الأفريقية مع جميع الناس لحظة لا تنسى.

أشكر رئيسنا الذي دعم الفهود دائما، وعمل من أجل تطور كرة القدم في بلدنا».

وختم «أود أيضا شكر جميع المدربين والموظفين واللاعبين الذين قابلتهم خلال مسيرتي الدولية، وأخيرا، أشكر والدي الذي أعطاني الرغبة في أن أكون مثله، على أمل أن أجعله فخورا بارتداء ألوان بلدنا».

وبالتالي لن يخوض أوباميانغ التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقررة في ساحل العاج عام 2023.

ولعب أوباميانغ خلال مسيرته الدولية 72 مباراة مع الغابون سجل خلالها 30 هدفا.

يذكر أن أوباميانغ لم يشارك مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية الأخيرة مطلع العام الحالي رغم انضمامه للتشكيلة النهائية بسبب إصابته بفيروس كورونا ومعاناته بعدها من مشاكل في القلب.