جاريث بيل يعود لمنتخب ويلز استعدادا للمونديال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بات جاريث بيل جاهزا لقيادة حلم منتخب ويلز في التأهل لكأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى منذ 64 عاما.

وانضم بيل إلى القائمة التي تضم 27 لاعبا، التي كشف عنها روبرت بيج مدرب منتخب ويلز أمس استعدادا لملاقاة الفائز من أسكتلندا وأوكرانيا، في كارديف يوم الخامس من يونيو المقبل في الملحق الفاصل المؤهل لمونديال قطر.

كما يخوض منتخب ويلز منافسات دوري الأمم الأوروبية الشهر المقبل، حيث يواجه هولندا ذهابا وإيابا ويخرج لملاقاة بولندا ويستضيف بلجيكا على ملعبه.

ولم يشارك بيل سوى في مباراتين فقط كبديل مع فريقه ريال مدريد منذ تسجيله هدفي الفوز لويلز أمام النمسا 2/ 1 في الملحق الفاصل المؤهل للمونديال في 24 مارس الماضي.

وغاب بيل (32 عاما) عن آخر خمس مباريات لريال مدريد بسبب مشكلة في الظهر. وعاد بيل لتدريبات النادي الملكي ويستعد للمشاركة مع فريقه أمام ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا في 28 مايو الحالي.

كما ضمت القائمة آرون رامسي، الذي أهدر ضربة الجزاء الحاسمة لفريقه جلاسكو رينجرز الأسكتلندي أمام انتراخت فرانكفورت الألماني في نهائي الدوري الأوروبي أمس الأول الأربعاء.

وعاد حارس مرمى ليستر سيتي داني وارد بعد تعافيه من جراحة في الركبة، حيث سيخلف توم كينج حارس سالفورد، في صفوف منتخب ويلز الذي يحلم ببلوغ كأس العالم للمرة الأولى منذ عام 1958.