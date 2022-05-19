ليفربول يحتفل بإنجازات الموسم بعد نهائي الأبطال

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، الذي لا يزال ينافس من أجل الرباعية خلال هذا الموسم، أنه سيحتفل بإنجازات الموسم في اليوم التالي ليوم إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا

وتوج ليفربول بالفعل بلقبي كأس رابطة الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، ولا يزال في إطار المنافسة على لقبي الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ويحسم الصراع بين ليفربول ومانشستر سيتي على لقب الدوري الإنجليزي عبر المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة من المسابقة، بينما يلتقي ليفربول مع ريال مدريد الإسباني في نهائي دوري الأبطال المقرر في العاصمة الفرنسية باريس.

وتأهل ريال مدريد للمباراة النهائية بعد تخطي مانشستر سيتي في نصف النهائي، فيما تجاوز ليفربول مفاجآت فياريال في طريقه للوصول إلى المشهد الختامي.

والتقى ريال مدريد وليفربول في المباراة النهائية بالمسابقة الأوروبية الأغلى في موسم 1980-1981، وللصدفة كانت في فرنسا أيضا، وحينها انتصرت كتيبة الريدز (1-0).

وكانت آخر هزيمة لريال مدريد في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا، وهي المرة الوحيدة أيضا التي يتفوق فيها فريق إنجليزي على ناد إسباني بتاريخ النهائيات.

وجاءت المواجهة الثانية في نهائي نسخة 2018، حيث فاز فريق ريال مدريد باللقاء وتوج باللقب.

أما عن تاريخ مواجهة الفريقين، التقى الملكي والريدز في 6 مناسبات سابقة، كلها في دوري الأبطال، وتعتبر المباراة المقبلة هي السابعة، حيث فاز الريدز في 3 مرات والريال في 3 مرات.

من جهة ثانية سيشارك فريق السيدات بنادي ليفربول في مراسم الاحتفال، حيث توج بالدوري الإنجليزي للسيدات. وقالت جوان أندرسون عمدة مدينة ليفربول «يسعدنا الإعلان الآن عن أن الموكب الاحتفالي للفريق في أنحاء المدينة سيجرى بالتأكيد في 29 مايو، وأشعر بالسعادة لأننا سنحتفل بإنجازات كل من فريقي الرجال والسيدات.»

وأضافت «كم هائل من العمل يجرى خلف الكواليس استعدادا لحدث بهذا الحجم والأهمية، ومن الرائع أن المدينة ستمر بهذه التجربة».

وتابعت «الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس كاراباو وكذلك الدوري الإنجليزي للسيدات، تعد إنجازات رائعة تستحق التقدير، ونتمنى ألا تكون هذه فقط هي الإنجازات التي سنحتفل بها في ذلك اليوم.» وأضافت «أيا كانت نتيجة نهاية الموسم في الدوري الإنجليزي، ونتيجة نهائي دوري الأبطال، لقد حقق فريقا ليفربول للرجال والسيدات بالفعل ما يشعرنا بالفخر، وسنمنح الفريقين احتفال العودة الذي يستحقانه».