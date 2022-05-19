وزير الرياضة: جماهير مصر تنتظر إنجازاً جديداً من الأهلي في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على دعم ومؤازرة النادي الأهلي في مباراته المرتقبة أمام الوداد المغربي في نهائى دورى أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بنهائي دوري الأبطال والمقرر له يوم 30 مايو الجاري.

وفي إطار متابعة وزير الرياضة لمشاركات الأندية المصرية فى مختلف المنافسات العربية والقارية والدولية، أكد على أن الجماهير المصرية تنتظر إنجاز الأهلي بالفوز باللقب الإفريقي للمرة الـ 11 في تاريخه.

وأضاف أن هذا سيكون إنجاز جديد يضيفه النادي إلى سجل إنجازات الرياضة المصرية، ليؤكد تفوق مصر على مستوى القارة في منافسات الأندية لكرة القدم.

وأعرب أشرف صبحي عن تمنياته لجميع لاعبي الأهلي والجهاز الفني بالتوفيق في مباراة الوداد وتحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي.

ويلعب الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا للمرة الثالثة على التوالي والـ15 في تاريخه، ويسعى النادي للتتويج باللقب الحادي عشر.