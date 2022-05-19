إيسترن كومباني لمصراوي: عدم تأجيل مباراة الأهلي لن يُشكل الفارق.. وسيحضر رونالدينهو اللقاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

يرى الرئيس التنفيذي لشركة إيسترن كومباني، هاني أمان، أن عدم تأجيل مباراة فريقه أمام الأهلي لن تُشكل الفارق الكبير لهم.

وأعلنت رابطة الأندية، رفض الطلب الذي تقدم به النادي الأهلي لتأجيل موعد مباراته أمام نظيره إيسترن كومباني، لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وأضاف أمان، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس:"لن تفرق كثيرًا في كل الأحوال هي مواجهة مؤجلة، جاهزون لها في كل الأحوال".

وأتم الرئيس التنفيذي لشركة إيسترن كومباني تصريحاته بقوله:"رونالدينهو سيصل يوم ٢٤ وبهذا الشكل سيحضر مواجهة الأهلي طالما لم تؤجل وسيرحل يوم ٢٥ ، كل الأمور معه حتى الآن تسير بشكل جيد".

ويحتل الأهلي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، فيما يتذيل إيسترن كومباني جدول ترتيب برصيد 11 نقطة.