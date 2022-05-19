مران الزمالك.. تجهيز طارق حامد لمواجهة أسوان.. وشيكابالا يواصل التأهيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

وضع الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا برنامجًا تأهيليًا وبدنيًا للاعبين خلال تدريبات، اليوم الخميس، والتي أقيمت بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادًا لمواجهة أسوان بكأس مصر بالموسم الماضي.

وركز الجهاز الفني للفريق الأبيض خلال هذا البرنامج على تقوية العضلات وعلاج الإرهاق البدني للاعبين، استعدادًا للقاء المقبل.

وخاض لاعبو الزمالك فقرة جري خفيف بمحيط الملعب، وبعد ذلك خاضت كل مجموعة من اللاعبين تدريبات بدنية وتأهيلية باستخدام أدوات التدريب بخلاف أداء تدريبات خفيفة بالكرة.

وكان البرتغالي فيريرا عقد جلسة مع جهازه المعاون، وتطرق المدير الفني للحديث مع مساعديه في بعض الأمور الفنية والخططية الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة ضد أسوان.

وتحدث فيريرا مع فيليب سوزا مخطط الأحمال فيما يخص البرنامج التأهيلي والبدني الخاص باللاعبين.

وفي سياق متصل، وضع الجهاز الفني برنامجا تأهيليًا خاصًا لطارق حامد، خلال مران اليوم الخميس، وأدى اللاعب تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيم بمقر النادي.

واكتفى طارق حامد بأداء برنامجه التأهيلي دون المشاركة في التدريبات الجماعية وفقا لتعليمات الجهاز الفني وذلك في إطار تجهيزه لمباراة أسوان.

وواصل محمود عبدالرازق” شيكابالا” برنامجه التأهيلي والعلاجي الموضوع له من قبل الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني.

يأتي ذلك في ظل الإصابة التي يعاني منها شيكابالا بشد في العضلة الخلفية وتسببت في غيابه عن المشاركة في التدريبات والمباريات الأخيرة للفريق.

وأدى شيكابالا تدريبات تأهيلية وعلاجية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان المقرر له يوم الاثنين المقبل في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.