مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي موقف الرباعي المصاب من مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: عبدالحكيم طه

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من كثرة الإصابات وذلك قبل مواجهة إنبي والمقرر إقامتها، يوم السبت المقبل في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأصبحت فرص لحاق ياسر إبراهيم وحمدي فتحي وأليو ديانج ثلاثي الفريق ضئيلة للغاية في اللحاق بمواجهة إنبي المقبلة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، اليوم الخميس، إن حمدي فتحي يستطيع خوض مباراة إنبي ولكنه تحامل على نفسه كثيراً الفترة الماضية بسبب آلام الحوض، لذا فإن الإتجاه الأكبر لإراحته خاصة أنه لا وقت لفقدانه فترة أطول لو تم إشراكه بسبب الارتباط بمواجهة الوداد المغربي والمقرر لها 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف أن محمد الشناوي حارس المرمى يعاني من تقل في العضلة الخلفية وهناك إتجاه لإراحته من مواجهة إنبي، تجنباً لأي أمور عارضة مستقبلاً.

وأوضح المصدر أن الكدمة التي كان يعاني منها المالي أليو ديانج قد زالت ولكن هناك نصيحة طبية بعدم الدفع به أمام إنبي أيضاً.

أما عمرو السولية لاعب الوسط، فسوف يعود للتدريبات الجماعية الأحد أو الإثنين المقبل وسيكون جاهزاً لخوض نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشدد المصدر على أن طاهر محمد طاهر وعلي معلول جاهزان تماماً للمشاركة أمام الفريق البترولي في مباراة السبت، بينما لم يتدرب حتى الآن المدافع ياسر إبراهيم وفرصه صعبة للحاق بالمباراة.

ويختتم الفريق الأحمر تدريباته، غداً الجمعة، على أن يدخل بعدها معسكر مغلق ليلة مواجهة إنبي في الجولة الخامسة عشر والمؤجلة بينهما بمسابقة الدوري الممتاز.