الامارات | مهاجم برشلونة أوباميانغ يضع حداً لمسيرته الدولية

شكرا لقرائتكم خبر عن مهاجم برشلونة أوباميانغ يضع حداً لمسيرته الدولية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مهاجم برشلونة الإسباني الحالي وأرسنال الإنكليزي سابقاً بيار إيميريك أوباميانغ أن يضع حداً لمسيرته مع المنتخب الغابوني، وذلك وفق ما كشف مدرب الأخير الفرنسي باتريس نوفو لوكالة فرانس برس في معلومة أكدها أيضاً الاتحاد المحلي للعبة.

وقال نوفو "لقد أعلن في رسالة رسمية وجهها للاتحاد الغابوني لكرة القدم اعتزاله كرة القدم الدولية".

وكتب أوباميانغ في الرسالة الموجهة الى اتحاد بلاده "بعد 13 عاماً من تمثيل بلادي بفخر، أعلن عن إنهاء مسيرتي الدولية. أود أن أشكر شعب الغابون وكل من ساندوني في الأوقات الجيدة والسيئة".

وأشاد الاتحاد الغابوني بـ"المسيرة الهائلة" لابن الـ32 عاماً الذي "رَوَّجَ، بفضل احترافيته، لصورة الغابون في العالم".

ودافع أوباميانغ عن ألوان الغابون طيلة 13 سنة خاض خلالها 72 مباراة وسجل فيها 30 هدفاً.

وانضم الغابوني الى برشلونة في أوائل شباط/فبراير بعد تحريره من عقده مع أرسنال بسبب مشاكله مع مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا.

وقد حقق بداية رائعة مع العملاق الكاتالوني بتسجيله 13 هدفاً منذ وصوله.

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