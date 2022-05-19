تشمل أحمد حجازي.. صفقة تبادلية قوية بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 مايو 2022

كشفت مصادر صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن صفقة تبادلية كبيرة بين نادىي الاتحاد السعودي، والأهلي المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وأكدت صحيفة ”الوئام“ السعودية أن الصفقة تتضمن انتقال لاعب الاتحاد أحمد حجازي إلى صفوف الأهلي المصري مقابل رحيل الثنائي المصري حمدي فتحي، وأكرم توفيق، لاعبي الأهلي إلى صفوف الاتحاد.

وقالت الصحيفة إن المفاوضات مازالت قائمة بين الناديين للوصول إلى صيغة اتفاق بينهما، وأطلق على هذه الصفقة التبادلية المحتملة اسم ”صفقة القرن“.

وتداولت تقارير صحفية، خلال الأيام الماضية، أيضًا اهتمام نادي النصر السعودي بالمصري حمدي فتحي للتعاقد معه خلال الموسم الجديد.

ويتصدر الاتحاد، جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 61 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن الهلال الذي يحتل المركز الثاني قبل 4 جولات من نهاية.