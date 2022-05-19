سمير عثمان يحسم الجدل: هدف الأهلي في البنك سليم ولا يحق للفار إلغاؤه

الشارقة - اميمة ياسر - أثار قرار الحكم الدولي أمين عمر، بإلغاء هدف للنادي الأهلي، أمام البنك الأهلي، بتوصية من الفار، حالة من الجدل.

وألغى الفار هدفا للأهلي في مباراته أمام البنك الأهلي التى جمعتهما مساء الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر الدورى، وانتهت بالتعادل السلبي، بداعي عدم قيام رامي ربيعة بتثبيت الكرة التى نتج عنها الهدف.

من جانبه، أكد الحكم الدولي السابق سمير عثمان أن هدف الأهلي الملغى فى مرمي البنك الأهلى سليم وتم إلغاؤه بالخطأ.

وقال عثمان، فى تصريحات لبرنامج مع شوبير الذي يذاع عبر أثير راديو أون سبورت، إن الهدف تم إلغاؤه بسبب خرق تطبيق بروتوكول الفار، حيث إن آخر تعديلات قانون كرة القدم، فى صفحة 138، يتحدث عن الركلات الركنية ورميات التماس، فالألعاب التى يتم استئناف اللعب بها، لا يمكن مراجعتها وهو ما حدث فى هدف الأهلى.

وأَضاف الحكم الدولى بأنه لا يمكن مراجعة اللعبة إذا قام اللاعب برميات التماس خطأ، وتم إحراز هدف فالفار لا يحق له مراجعة اللعبة، وكذلك في الركلات الركنية، وهذا وفقا للقانون في الصفحة المذكورة بأنه "لو هدف جاء من رمية تماس لعبت بشكل خاطئ لا يمكن مراجعة الهدف ولو أحرز لاعب هدفا من ضربة ركنية والكرة كانت خارج القوس الفار لا يراجع".

وأشار سمير عثمان إلى أن أمين عمر حكم اللقاء هو صاحب القرار النهائى، وحكم الفيديو دوره مساعد فقط، لذلك ففى حالة مباراة الأمس حكم الفار خلق مشكلة للحكم أمين عمر، الذى يعد مسئولا مسئولية كاملة، لأن حكم الفار رأيه ودوره استشارى وكان يجب عليه احتساب الهدف.