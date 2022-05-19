شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يرفض المجازفة بـ"ياسر إبراهيم" أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرفض الجهاز الفني للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني المجازفة واستعجال الدفع في مباراته ضد إنبي يوم السبت المقبل والمؤجلة من الجولة الـ15 من عمر مسابقة الدوري المصري، بعد شكوى اللاعب من الإصابة بشد في العضلة الخلفية التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد وفاق سطيف في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

واكتفى ياسر إبراهيم بجلسة علاج طبيعي وتدريبات في الجيم على هامش مران الفريق الذى أقيم ‏على ملعب التتش، قبل مباراة البنك الأهلى التى تقام غداً الأربعاء ضمن ‏منافسات الجولة الـ19 في بطولة الدوري الممتاز.‏

ويتحدد موقف ياسر إبراهيم من المشاركة أمام إنبي وفقا لحالة اللاعب وبعد استطلاع رأي الجهاز الطبي برئاسة الدكتور أحمد أبو عبلة، في ظل رغبة الجهاز الفني في معرفة مصير كل اللاعبين المصابين.

ويرغب الجهاز الفني للأهلي في عدم استعجال إشراك ياسر إبراهيم في ظل حاجته لجهود اللاعب خلال مباراته ضد الوداد المغربي يوم 30 مايو الجاري في نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء.