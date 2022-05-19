شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق العلامة الكاملة فى الدورة المجمعة الأولى لدورى تنس الطاولة رجال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلى لتنس الطاولة رجال ، في تحقيق العلامة الكاملة والفوز في كل المباريات التي تم خوضها خلال الدورة المجمعة الأولى التى أقيمت بنادى الزهور بمدينة نصر .

وفاز الأهلى على الإسماعيلي 3/0 ، ومصر للتأمين ‏بنفس النتيجة والحوار 3/0 ، و الزمالك 3/0، ثم إنبى 3/1 ، ومن المقرر أن تقام الدورة المجمعة الثانية في الإسماعيلية 30 مايو الجارى .

وكانت مباراة الزمالك في الجولة قبل الأخيرة قد شهدت فوز محمد شومان على المحترف البرازيلي بوستاجو بنتيجة 3-2 ، ومحمد البيلي على أحمد علي بنتيجة 3-0، وفاز شادي مجدي على سيد رمضان بنتيجة 3-0.

يقود طاولة الأهلى أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا ‏عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي ‏سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.