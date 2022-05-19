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الأهلى يحقق العلامة الكاملة فى الدورة المجمعة الأولى لدورى تنس الطاولة رجال

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القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلى لتنس الطاولة رجال ، في تحقيق العلامة الكاملة والفوز في كل المباريات التي تم خوضها خلال الدورة المجمعة الأولى التى أقيمت بنادى الزهور بمدينة نصر  .

وفاز الأهلى على الإسماعيلي 3/0 ، ومصر للتأمين ‏بنفس النتيجة والحوار 3/0 ، و الزمالك 3/0، ثم إنبى 3/1  ،  ومن المقرر أن تقام الدورة المجمعة الثانية في الإسماعيلية 30 مايو الجارى .

وكانت مباراة الزمالك في الجولة قبل الأخيرة قد شهدت فوز محمد شومان على المحترف البرازيلي بوستاجو بنتيجة 3-2 ،  ومحمد البيلي على أحمد علي بنتيجة 3-0، وفاز شادي مجدي على سيد رمضان بنتيجة 3-0.

يقود طاولة الأهلى أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا ‏عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي ‏سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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