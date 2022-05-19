شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحقق العلامة الكاملة فى الدورة المجمعة الأولى لدورى تنس الطاولة رجال والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الأهلى لتنس الطاولة رجال ، في تحقيق العلامة الكاملة والفوز في كل المباريات التي تم خوضها خلال الدورة المجمعة الأولى التى أقيمت بنادى الزهور بمدينة نصر .
وفاز الأهلى على الإسماعيلي 3/0 ، ومصر للتأمين بنفس النتيجة والحوار 3/0 ، و الزمالك 3/0، ثم إنبى 3/1 ، ومن المقرر أن تقام الدورة المجمعة الثانية في الإسماعيلية 30 مايو الجارى .
وكانت مباراة الزمالك في الجولة قبل الأخيرة قد شهدت فوز محمد شومان على المحترف البرازيلي بوستاجو بنتيجة 3-2 ، ومحمد البيلي على أحمد علي بنتيجة 3-0، وفاز شادي مجدي على سيد رمضان بنتيجة 3-0.
يقود طاولة الأهلى أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، ويعاونه عادل شومان مدربًا عامًّا لفريق السيدات، وأشرف صبحي، وأحمد عياد مدربين، وأحمد حامد مديرًا إداريًّا، وعلي سمير ومصطفى عبد الفتاح إداريين.