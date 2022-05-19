شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس الكثير من الأخبار و الأحداث الرياضية الهامة على رأسها اختبار فيفا للحكم ابو الرجال فى كأس العالم 2022 ، و تضاؤل فرص مشاركة السولية و ديانج وفتحى مع الأهلى أمام إنبى ، و نقل مباريات الزمالك من ستاد القاهرة.

مرتضى منصور: أبو جبل بيسيب الجون ويتنطط لوحده.. وعلى الجمهور المساندة

كشف مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أن هناك من يتربصون بالزمالك، ويتمنون هزيمة مختلف الفرق في البطولات، لتوجيه النقد لمجلس الإدارة.

فيفا يعلن اختيار محمود أبوالرجال الحكم المصرى الوحيد فى كأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" عن أسماء حكام مباريات بطولة كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر نهاية العام الجاري، وضمت 36 حكما و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الست وبالنظر لجودة هؤلاء الحكام وأدائهم المقدّم في بطولات فيفا وباقي المنافسات الدولية والمحلية في السنوات الماضية.

إنبى يكشف حقيقة مفاوضات الأهلى و الزمالك مع إيبوكا ومحمود جاد

أكد شريف أبو الغيط عضو مجلس إدارة نادى انبى و المتحدث الرسمي للنادى إن جون إيبوكا لاعب الفريق أو النادى لم يتلقيا أي عروض رسمية بشأن اللاعب حتى الان سواء من داخل مصر او خارجها ، وما يتردد عن وصول مفاوضات من جانب الأهلى أو الزمالك او الخليج و أوروبا لا أساس لها من الصحة .

إدارة الزمالك ترحب برحيل بعض اللاعبين نهاية الموسم

رحبت إدارة نادي الزمالك برحيل بعض لاعبي الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك بعدما أبدى أكثر من لاعب رغبته فى الرحيل بخلاف المستوى الضعيف الذى يقدمه لاعبى الفريق خلال الفترة الحالية.

سمير عثمان: هدف الأهلى فى مرمى البنك سليم وإلغاؤه خطأ

أكد الحكم الدولى سمير عثمان أن هدف الأهلى الملغى فى مرمى البنك الأهلى بالمباراة التى جمعت الفريقين أمس فى الجولة التاسعة عشر من بطولة الدورى الممتاز سليم وتم إلغاؤه بالخطأ.

تضاؤل فرص السولية وديانج وحمدى فتحى فى المشاركة مع الأهلى أمام إنبى

تضاءلت فرص لحاق ثلاثى الأهلى عمرو السولية، وأليو ديانج وحمدي فتحي، فى المشاركة بمباراة إنبي المقرر لها يوم السبت المقبل والمؤجلة من الأسبوع الخامس عشر في بطولة ‏الدوري الممتاز.، ليتكرر غيابهم عن الفريق بعدما غابوا عن مباراة أمس أمام البنك الأهلى التى أنتهت بالتعادل 0-0.

فيريرا يبحث عن بديل ليوسف أوباما قبل مواجهة أسوان فى كأس مصر

يبحث البرتغالى جيسوالدو فيريرا المدير الفنى لفريق الزمالك عن بديل ليوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك فى مباراة الأبيض المقبلة أمام أسوان المقرر لها الاثنين المقبل فى نصف نهائى كأس مصر نسخة الموسم الماضى 2021.