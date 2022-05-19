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المصارعة يتوج بـ 11 ميدالية بالبطولة الأفريقية فى المغرب

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القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب المصارعة في التتويج بـ  11 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بالمغرب، مقسمة إلى  9 ميداليات ذهبية  وفضية وبرونزية .

 وحقق المركز الأول و الذهبيات في منتخب الناشئين كل من عمر محمد أمين ، حسين محمد عبده ، إيهاب محمد عبدالمنصف ، يوسف أحمد  ،  فارس أمير الأسمر ، محمد عبد الرحمن موسي ، منار المصرى ، غرام إيهاب غريب ، وسما وليد .

وعلى مستوى الفضية فتحققت عن طريق عبد الرحمن أحمد عطا ، و توج بالبرونزية أحمد عبد البارى بكرى ، و تختتم البطولة 23 مايو الجارى بعد أن ينتهى منتخبات الشباب و الكبار من المنافسات .

 وتضم قائمة المنتخب في البطولة 60 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى حكام و مدربين و إداريين ، حيث يشارك المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية بمنتخبات الكبار و الناشئين و  الشباب .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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