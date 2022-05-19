شكرا لقرائتكم خبر عن المصارعة يتوج بـ 11 ميدالية بالبطولة الأفريقية فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح منتخب المصارعة في التتويج بـ 11 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بالمغرب، مقسمة إلى 9 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية .

وحقق المركز الأول و الذهبيات في منتخب الناشئين كل من عمر محمد أمين ، حسين محمد عبده ، إيهاب محمد عبدالمنصف ، يوسف أحمد ، فارس أمير الأسمر ، محمد عبد الرحمن موسي ، منار المصرى ، غرام إيهاب غريب ، وسما وليد .

وعلى مستوى الفضية فتحققت عن طريق عبد الرحمن أحمد عطا ، و توج بالبرونزية أحمد عبد البارى بكرى ، و تختتم البطولة 23 مايو الجارى بعد أن ينتهى منتخبات الشباب و الكبار من المنافسات .

وتضم قائمة المنتخب في البطولة 60 لاعبا ولاعبة، بالإضافة إلى حكام و مدربين و إداريين ، حيث يشارك المصارعة فى منافسات البطولة الأفريقية بمنتخبات الكبار و الناشئين و الشباب .