شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ميداليات جديدة للمصارعة فى البطولة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح لاعبى منتخب المصارعة للشباب في التتويج بثلاثة ميداليات جديدة في منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بالمغرب و تستمر حتى 23 مايو الجارى .

أحرز الميداليات كل من عمر عصام المركز الأول و الميدالية الذهبية وعبد الله شعبان المركز الأول و الذهبية بالإضافة إلى هبة صبرى الميدالية الفضية .

وكان منتخب الناشئين قد توج بـ 11 ميدالية متنوعة في منافسات البطولة الأفريقية التي تقام بالمغرب، مقسمة إلى 9 ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية .

وحقق المركز الأول و الذهبيات في منتخب الناشئين كل من عمر محمد أمين ، حسين محمد عبده ، إيهاب محمد عبدالمنصف ، يوسف أحمد ، فارس أمير الأسمر ، محمد عبد الرحمن موسي ، منار المصرى ، غرام إيهاب غريب ، وسما وليد .

وعلى مستوى الفضية فتحققت عن طريق عبد الرحمن أحمد عطا ، و توج بالبرونزية أحمد عبد البارى بكرى ، و تختتم البطولة 23 مايو الجارى بعد أن ينتهى منتخبات الشباب و الكبار من المنافسات.